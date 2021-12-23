Bildiri yayınlayan amiraller 21 Mart’ta hakim karşısına çıkacak

‘Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022’de Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

104 emekli amiral 4 Nisan’da Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet tarafından ‘darbe hevesi’ diye nitelendirilmiş, soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan’da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat’a ise emniyete gitmesi için tebligat yapılmıştı. Gözaltına alınan isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altı emekli amiral ve bir emekli general 16 Nisan’da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan’da altısı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Işık Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye gidememişti. Geri kalan şüphelilerin ifadesi ise 27 Mayıs’ta alınmıştı.

Amiraller hakkında ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan üçer yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 21 Mart 2022’de görülmesini kararlaştırdı.