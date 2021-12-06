Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Amiraller bildirisi’nde iddianame hazır

Ankara başsavcılığı, emekli amirallerin ‘Montrö bildirisi’ soruşturmasında, 103 kişi hakkında ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan iddianame düzenledi.

104 emekli amiral 4 Nisan’da Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet tarafından ‘darbe hevesi’ diye nitelendirilmiş, soruşturma başlatılmıştı.


Soruşturma kapsamında, 5 Nisan’da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat’a ise emniyete gitmesi için tebligat yapılmıştı. Gözaltına alınan isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altı emekli amiral ve bir emekli general 16 Nisan’da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan’da altısı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Işık Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye gidememişti. Geri kalan şüphelilerin ifadesi ise 27 Mayıs’ta alınmıştı.

AA’nın haberine göre soruşturmanın tamamlandığını bildiren başsavcılığın iddianamesinde yer alan 103 şüpheli hakkında, üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Açıklamada, gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin dijital materyallerinin incelendiği ve ‘suça konu’ yazışmaların iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı.

Emekli amiraller, ilk ifadelerinde ‘Balyoz’u hatırlattı: Kaçacak değiliz

Gözaltındaki emekli amiralin kızından mektup: Son derece kötü koşullardalar

Amirallerin gözaltı süreleri neden uzatıldı? Beş kritik soru ne?

10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatıldı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

Erdoğan: CHP, darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor

AKP’li yetkili: Bildiri aslında Allah’ın lütfu

Emekli amirallerde muvazzaf bağı tespit edilemedi

Gözaltındaki amiralin eşi: İki kişilik tuvaletsiz odalarda üç kişi kalıyorlar

Emekli amirallere göre ‘bildiri’ değil ‘duyuru’

Soylu: Emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardık

Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız

Arşivden çıktı: Bahçeli’nin 2004’teki çağrısı

Hürriyet duyurdu: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakkı iptal edildi

Emekli amirallere üç soru sorulacak

Emekli amirallere gözaltı

Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır

YÖK ‘eksik kalmadı’: Bildiri, darbe çağrıştırıyor

Babacan: Acı hafıza depreştirilmemeli

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Hangisi daha tehlikeli?

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Akşener: İktidar tepiniyor

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışı hükümeti kızdırdı

SON HABERLER

Hesabı deliler sorarsa…

Elinize değil gözünüze yapışıyor Deli İbram Divanı. Bir sayfa, bir sayfa daha derken bitiveriyor. Sosyal medya paylaşımları, 20 yılda sekiz öykü kitabı yayınlayan Ahmet Büke’nin bu ilk romanını Yaşar Kemal’in eserleriyle karşılaştırıyor. Edebiyat severler bugünlerde bu kitabı konuşuyor.

Atlantik’ten Urallar’a Avrupa

AB perspektifinin zayıflamış olması, bu bölgedeki iş birliği alanlarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ukrayna krizinin güneyimizdekini mumla aratacak bir enkaz yaratmaması için de Gaulle’e kulak vermekte fayda var.