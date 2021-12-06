‘Amiraller bildirisi’nde iddianame hazır

Ankara başsavcılığı, emekli amirallerin ‘Montrö bildirisi’ soruşturmasında, 103 kişi hakkında ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan iddianame düzenledi.

104 emekli amiral 4 Nisan’da Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet tarafından ‘darbe hevesi’ diye nitelendirilmiş, soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan’da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat’a ise emniyete gitmesi için tebligat yapılmıştı. Gözaltına alınan isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altı emekli amiral ve bir emekli general 16 Nisan’da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan’da altısı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Işık Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye gidememişti. Geri kalan şüphelilerin ifadesi ise 27 Mayıs’ta alınmıştı.

AA’nın haberine göre soruşturmanın tamamlandığını bildiren başsavcılığın iddianamesinde yer alan 103 şüpheli hakkında, üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Açıklamada, gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin dijital materyallerinin incelendiği ve ‘suça konu’ yazışmaların iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı.