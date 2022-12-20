İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun ‘baba-oğul’ benzetmesine ilk yorum: Onur duydum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Baba-oğul gibiyiz” ifadesi için “Onur duydum” dedi.

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.

Bugünkü CHP grup toplantısına davet edilen İmamoğlu, öncesinde Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Kılıçdaroğlu konuşmasında İmamoğlu’na ”Ben ve İmamoğlu baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin olduğu kadar, benim de evladımdır” sözleriyle sahip çıktı.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle ilgili şunları söyledi: “Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil. Benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu duymak benim için gururdur. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir.”

Bir gazetecinin “Saraçhane düğümü çözüldü mü” diye sorması üzerine İmamoğlu, “Düğüm yoktu ki” cevabını verdi.