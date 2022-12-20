İmamoğlu kucaklaşmanın hikayesini anlattı: Bundan bile anlam çıkardılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ceza aldıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le kucaklaşmasıyla ilgili “Bundan bile anlam çıkardılar” diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu’na ceza verildiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye gitmesi, buradaki samimi kucaklaşma ve verilen mesajlara CHP’den gelen itirazlar yeni bir tartışmanın fiilini ateşlemişti.

CHP içinden “Parti üyesi bir ismin adaylığı CHP tarafından önerilmeli” sesleri yükselirken, Akşener’in İmamoğlu’nu adaylığa hazırladığı iddiaları konuşulmuştu.

Diken’e önceden bilgi veren İYİ Partili isimler, CHP kanadından gelen ‘imalı’ açıklamaların kendilerini rahatsız ettiğini söylemişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Ekrem İmamoğlu’ysa Akşener’le sarılmasının hikayesini şu sözlerle anlattı: “Mahkeme kararını bekliyorduk odada. Meral Hanım, eşim, ben, birkaç arkadaşımız daha. Bir ara eşim duygusallaştı. Gözleri doldu. Ben de ‘Yapma. Bunların hepsine hazırlıklı olarak bu işteyiz’ dedim. O da ben görmeyeyim diye arkama geçti duvara yaslandı. Tabii Meral hanım görüyor. O sırada karar geldi ve bana yazılı olarak ilettiler. Okudum. Duygusal bir ortam oldu. Meral Hanım bizi teselli eder gibi, gelip sarıldı. Siyaseten bir büyüğümüz, bir ablamız, tecrübeli bir lider olarak bizi kucakladı. Ben de azami saygı ile onun bu sıcak davranışına, özellikle eşime vermek istediği ‘Yalnız değilsiniz’ mesajına karşılık verdim. Bundan bile anlam çıkardılar. Gülüyormuşum. Tebessüm ediyordum doğru. Ne yapacaktım. Bize karşı verilen bu karardan ötürü oturup ağlamamamı bekliyorlardı.”