İmamoğlu ile Akşener’in kucaklaşması HDP’yi rahatsız etmedi: Dayanışma doğru

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hakkında ‘siyasi yasak’ kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sarılması ve ona en çok destek sunanlardan biri olması hakkında konuşan HDP Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, bunun partilerini rahatsız etmediğini söyledi: “Kim ki İmamoğlu’nun yanında durursa, onunla dayanışırsa doğru yapar. Biz bu konuyla ilgili Meral Akşener’in siyasi görüşü ve düşüncesiyle ilgilenmiyoruz.”

HDP, milliyetçi tabandan gelen İYİ Parti’ye mesafeli durmaya devam ediyor. ‘Altılı masa’nın göstereceği adayın yine milliyetçi eksende siyaset yapan bir isim olması durumunda destek vermeyeceklerini sıklıkla vurgulayan HDP’liler, Meral Akşener ve İYİ Partililerle karşı karşıya geliyor.

Son olarak AKP grubu, anayasa düzenlemesi için HDP’nin kapısını çalınca Akşener, “Açılımcılar kumpanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor” demiş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “Oysa HDP’liler kumpanya bilmezler, HDP’lierin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP’lilerle dolu olduğunu göstererek ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan bilirler onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat’tan bilirler” diye yanıt vermişti.

Bu atışmanın ardından HDP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak alınca yanında Akşener durmuş, İmamoğlu kararı duyduğunda Akşener yerinden kalkarak ona sarılmıştı.

‘Dayanışan doğru yapar’

Bu görüntünün HDP’lileri rahatsız ettiği iddiasını Artı Gerçek’ten Seda Taşkın, Tayip Temel’e sordu.

Akşener ve İmamoğlu’nun samimi fotoğraf vermesinin partilerini rahatsız etmediğini belirten Temel, şunları kaydetti: “Çünkü Ekrem İmamoğlu’na yapılan büyük bir haksızlık var. Kim ki İmamoğlu’nun yanında durursa, onunla dayanışırsa doğru yapar. Biz bu konuyla ilgili Meral Akşener’in siyasi görüşü ve düşüncesiyle ilgilenmiyoruz.”