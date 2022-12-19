İYİ Parti ‘şaşkın’: Cezayı verdirenin hiç mi suçu yok?

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrası Saraçhane’de yaşananlar, muhalefet içinde tartışma konusu halini aldı. CHP’ içindeki ‘deki rahatsızlık basına yansırken, sessiz kalan İYİ Partililer olan biteni ‘şaşkınlıkla karşıladıklarını’ söyledi. Tartışmalara ilişkinse partilerinin grup toplantısını işaret ettiler.

İYİ Parti lideri Akşener, İmamoğlu’na destek vermişti. (CHP)

İmamoğlu’na ceza verildiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye gitmesi ve burada verdiği mesajlara CHP’den gelen itirazlar yeni bir tartışmanın fiilini ateşledi.

CHP içinden “Parti üyesi bir ismin adaylığı CHP tarafından önerilmeli” sesleri yükselirken, Akşener’in İmamoğlu’nu adaylığa hazırladığı iddiaları dile getiriliyor.

Öte yandan tartışmalar karşısında sessizliğini korumayı tercih eden İYİ Parti’deyse konunun genel idare kurulu toplantısında gündeme gelmesi ve partinin tutumunun grup toplantısında Akşener tarafından dile getirilmesi bekleniyor.

‘İmalı’ açıklamalar

Diken’e bilgi veren İYİ Partili isimler, CHP kanadından gelen ‘imalı’ açıklamaların kendilerini rahatsız ettiğini gizlemedi. Ama Akşener’in partililere bu konuda konuşmama ricası ilettiği belirtildi.

İYİ Partililere göre, Akşener’in Saraçhane kararının temelinde ‘ittifak ruhu’ yatıyor. İYİ Partililer Akşener’in orada olmasının temelinin 2019’da atıldığını belirterek, “İttifak adayımızın yanında olduk” dedi. Tablonun bir ‘rol çalma’ veya ‘dayatma’ olmadığı belirtildi.

İYİ Partili bir kurmay, Akşener’e yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü düşünüyor. Partili isme göre CHP’den bazı isimler ve bazı ‘yorumcular’ Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ‘Allah’ın emri gibi yaklaşıyor.’

”Yalnız bıraktılar’ diyeceklerdi’

İYİ Partili isim Akşener’in “Masa noter değildir” sözlerini hatırlatarak “Süreci kırıcı hale getirmek doğru değil. Ortada haksız bir ceza var. Yahu cezayı verdirenin hiç mi suçu yok. Ne CHP’nin iç işlerine karışıyoruz ne de masayı dağıtıyoruz. O gün orada olmasak çıkıp ‘Yalnız bıraktılar’ diyeceklerdi” dedi.

‘Bu ceza bir aşama’

İYİ Parti kurmayı, İmamoğlu’na verilen cezanın bir aşama olduğunu belirterek, “Genel başkanımız adım adım tüm muhalefetin hedefte olduğunu görüyor. Bu cezayı verenin sonraki hedefi genel başkanımız. O mesajları bu yönden de ele almak gerekir” dedi.

Akşener cevap verecek

Partiden bir başka isimse Akşener’in tüm tartışmaları yakından izlediğini vurguladı. Partililere “Konuşmazsanız daha iyi olur” dediği belirtilen Akşener’in GİK toplantısında kurmaylarının görüşlerini alması bekleniyor. Ardından çarşamba yapacağı grup konuşmasında ‘kendi üslubuna göre’ cevap vereceğinin altı çizildi.

‘Kazanmak istiyoruz’

İYİ Partili isim, “Biz masaya aday dayatmıyoruz, kazanmak istiyoruz. Bunu da hep birlikte en doğru adımlarla yapacağız. Bir linç kampanyası yürütülüyor. Adayın kim olacağına masa karar verir, ambargo koymak doğru değil” dedi.