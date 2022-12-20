İmamoğlu, Kaftancıoğlu’yla sorunu kabul etti: Burası CHP, biat yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ‘fikir ayrılıklarının’ olduğunu ve bazı durumlarda bunu ‘medeni’ bir şekilde tartıştıklarını söyledi ve ekledi: “Fikir ayrılıklarımızın olması hedefimizin aynı olduğu gerçeğini değiştirmez.”

Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu. (İBB)

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu’yla aralarında tartışma çıktığı iddialarına yanıt verdi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

*Elbette sorun var. Burası CHP. Biat yok. Fikir tartışması var. Burada farklı düşüncelerin tartışılması ve bir sonuca ulaşılması geleneği var. Canan Kaftancıoğlu ile bazı konularda farklı düşünüyoruz ve bunu da birbirimize söylüyoruz. Bu medeni bir tavırdır. Canan hanım da çok net bir insandır. Fikir ayrılıklarımız olduğu bir gerçektir ama bunun detayı parti içi konudur.

*Ancak söylendiği, iddia edildiği gibi durum yoktur, olamaz da. Daha fazlasını konuşmaya da gerek yoktur. Canan hanım, Saraçhane’de durduğu yerle gereken mesajı zaten vermiştir. Fikir ayrılıklarımızın olması hedefimizin aynı olduğu gerçeğini değiştirmez.