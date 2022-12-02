Kaftancıoğlu’ndan ‘İmamoğlu’na hakaret ettiği’ iddialarına yalanlama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘hakaret ettiği’ iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında gerilim yaşandığına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulunan İmamoğlu, Kaftancıoğlu’nun kendisine yönelik ‘şizofren’ dediğine dair iddialar hakkında “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar” demişti.

Konuyla ilgili Kaftancıoğlu, “En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine… Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan ‘şizofreni’ ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan” dedi.

Kaftancıoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Acı ve yakıcı gündemle boğuşanlardan özür dileyerek: vatandaşın acı ve yakıcı gündemi dururken bugüne kadar bataklık medyasının iftira ve yalanlarına bir kez bile yanıt vermedim. Vatandaşın gündemini perdelememe adına bundan sonra da vermeyeceğim.

En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine. Tv’lerde söylenen doğruysa eğer (yetkililere ulaşamıyorum) Gaziantep Şizofreni Hastaları Derneğinin açıklaması nedeniyle: Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan ‘şizofreni’ ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan.

Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam.

Evet bu arada, devleti yönetenlerin hırsızlık yapmasının 85 milyona yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu hissederek ‘hırsız’ dediğim için kamu görevlisine hakaretten ceza almışlığım vardır.

Ve yine attıkları iftira ve yalanlara karşı hakaret değil, gerçekleri yüzlerine haykırdıklarımın oluşturduğu ‘Canan Kaftancıoğlu bize de hakaret etmişti’ korosunu da gülümseyerek izliyorum. Eğlenceli.

‘Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla çalışacağız’

Son olarak şunu ifade edeyim: yaşamı boyunca sorumluluklarını daima ön planda tutmuş biri olarak, aynı sorumlulukla Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes aldıracağız.”