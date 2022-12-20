Mansur Yavaş açıkladı: Çocuklara aylık 330 TL ‘kantin’ desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına aylık 330 TL kantin desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

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İlk etapta pilot ilçelerde başlayacak ve 14 bin öğrenciyi kapsayacak desteğin ilerleyen süreçte 60 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına yapılacak destek, Başkent Kartlara yüklenecek ve bakiyeler sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek.

Kantin desteğiyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesaplarından ‘Çocuklarımız için biz hep buradayız’ cümleleriyle paylaşan Mansur Yavaş, eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliğine dikkat çekti:

Yavaş, videolu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan dolayı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle, sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara’da Başkent Kartla kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız. En büyük projemiz, nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır.”