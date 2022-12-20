Danıştay üyeleri: İmamoğlu, karar kesinleşse de görevden alınamaz

Danıştay üyeleri, hapis cezası ve siyasi yasak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar kesinleşse bile görevden alınamayacağını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, yasak kararı sonrası Saraçhane’de. (İBB)

İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu görevden alabileceğini söylemişti: “İstinaf ve Yargıtay onaylarsa, açığa alabilme yetkim var. Bir belediye başkanı, Danıştay’ın kararı olmadan düşmez. İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım.”

Belediye Kanunu’nun İmamoğlu’nu ilgilendiren 47’nci maddesinde ‘şahıslara ya da kamu kurumlarına hakaret’ diye bir suç belirtilmiyor.

Bunu gerekçe gösteren Habertürk yazarı Bülent Aydemir, İmamoğlu hakkında verilen kararın Danıştay’dan dönebileceğini yazdı.

Görüştüğü Danıştay üyelerinin de bu yönde fikir belirttiğini yazan Aydemir, şunları kaydetti: “Danıştay üyelerine sordum. Konuştuklarımın tamamı İmamoğlu hakkında karar kesinleşse dahi görevden alınamayacağını söylüyor. Çünkü hakaret suçu, belediye başkanlığına engel teşkil etmiyor.”

İçişleri Bakanlığı’nın istinaf veya Yargıtay mahkemelerinden onaylansa dahi görevden el çektirilemeyeceğini yazan Aydemir, şöyle devam etti:

“İmamoğlu kararı istinaf ve Yargıtay’dan dönebilir veya onanabilir. Bu durumda dahi, İçişleri bakanının Danıştay’a başvurusundan görevden el çektirme diye bir karar çıkmaz. Danıştay’dan kiminle konuştuysam aynı yorumda bulundu.”