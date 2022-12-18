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Yaramazlara biraz batar!

Soylu, İmamoğlu’na cezayı ‘doğru’ buldu: Yargıtay onadığı an görevden alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezasına ilişkin “İstinaf ve yargıtay onadığı anda görevden alırım” dedi.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.


İmamoğlu’na verilen karardan sonraysa kamuoyunda ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu’nun siyasi serüveninin Erdoğan’a benzerliği ve kararın siyasiliği gibi konularda tartışma çıkmıştı.

CNN Türk’te yayınlanan ‘Ne Oluyor’ programında konuya dair konuşan Soylu, kararın ‘pozitif hukuk açısından doğru karar’ olduğunu ifade ederek, şunları dedi:

“Eğer bir teröre karışma durumu varsa mahkeme soruşturmayı açtığı andan itibaren bakanlık, kayyum atama yetkisine sahiptir. Kayyum söz konusu değil. Görevden alma da hukuk açısından değerlendirilebilir. Görevden alma yetkim yok. İstinaf ve Yargıtay onaylarsa, açığa alabilme yetkim var. Bir belediye başkanı, Danıştay’ın kararı olmadan düşmez. İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım.”

‘Hakaret edemezsiniz’

İmamoğlu’nun “Asıl seçimi iptal edenler ahmaktır” sözüyle kendisini değil, YSK üyelerini hedef aldığını savundan Soylu, “Ben içişleri bakanı’yım seçimi ben iptal etmedim ki. Seçim kurulu bu kararı vermiş ve siz onlara ahmak diyorsunuz. Siz yargının önemli kurumlarını eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz” dedi.

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