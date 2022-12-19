İmamoğlu’nu ‘gözüne kestiren’ Soylu’ya CHP’den peş peşe tepki: Avucunu yalarsın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu görevden alabileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP’den yanıtlar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Soylu’ya “Avucunu yalarsın” dedi.

Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.

Soylu da dün İmamoğlu’nu görevden alabileceğini söyleyerek şunları demişti: “İstinaf ve Yargıtay onaylarsa, açığa alabilme yetkim var. Bir belediye başkanı, Danıştay’ın kararı olmadan düşmez. İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım.”

CHP’den Soylu’ya yanıtlar gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek İmamoğlu’nun görevden alınmasıyla ilgili “Cesareti varsa uzaklaştırsın. İstanbul’u kaybettiler Türkiye’yi de kaybedecekler” demişti.

Soylu’ya bir cevap da CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan geldi.

Torun Twitter’dan şunları dedi: “Orada dur Soylu! Adaleti bir kez daha katletmek için ellerini ovuşturduğunu biliyoruz. Ama boşa heves etme, sen ancak avucunu yalarsın! Biz senin hangi kumpasları kurduğunun hangi suçlara karıştığının farkındayız. Tehditlerine de asla pabuç bırakmayız.”