28 Şubat davası hükümlüsü Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, dün gece cezaevinde hayatını kaybetti.

Vural Avar. (Fotoğraf: Euronews)

Emekli generallerden Erol Özkasnak ve Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar’ın uzun süredir demans hastası olduğu biliniyordu.

Nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan, agresif hareketlerde bulunduğu belirtilen emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasıyla ilgili 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi. Avar’ın ölümüyle cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.

Sanıkların avukatlarından Aykanat Kaçmaz, Sözcü gazetesine açıklamasında ölümü doğruladı.