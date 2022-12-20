AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis gelecek hafta tatil: CHP’li Özel, EYT sözünü hatırlattı

AKP, Meclis’in gelecek hafta tatil olmasını önerdi. AKP’nin önerisi, MHP’li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor” dedi.

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AKP, gelecek hafta yasama faaliyetlerine bir hafta süreyle ara verilmesi için bugün TBMM Genel Kurulu’na öneri getirdi.

ANKA’nın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özel, öneriye dair şunları söyledi: “Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki ‘Anayasa’ya açık aykırı, Anayasa’ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz.’ Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, ‘2022 bitmeden Meclis’ten geçecek’ diye. Emeklilikte yaşa takılanları boynu bükük bırakıp, yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla gireceklerine endişeyle, tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz.”

Konuşmalardan sonra geçilen oylamada AKP’nin önerisi, MHP milletvekillerinin de desteğiyle kabul edildi. Buna göre Meclis 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olacak. Meclis’teki yasama faaliyetleri ocakta yeniden başlayacak.