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Yaramazlara biraz batar!

Taliban, kadınların üniversiteye girişini yasakladı

Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban, kadınların üniversiteye girişini yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Afganistan’dan 20 yılın ardından çekilmesiyle beraber Ağustos 2021’de, ülkenin kontrolünü ele geçiren ve sonrasında hükümet kurduğunu duyuran radikal İslamcı Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı.


Özellikle kadınlara baskı ve kısıtlamalar artmıştı. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin ülkeye yardımın gönderilmeye devam etmesi için temel öncelik olarak belirlediği kadınların eğitimi konusunda Taliban’dan kritik bir adım geldi.

AFP’nin haberine göre Taliban yönetimi, kadınların üniversiteye girmesini ‘ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.’

Duruma tepki gösteren İnsan Hakları İzleme Örgütü, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Taliban, kadınların üniversitelere girmesini yasakladı. Bu, Afganistan’da kadınların ve kız çocuklarının eğitim hakkını ihlal eden utanç verici bir karardır. Taliban, Afganların, özellikle de kadınların temel haklarına saygı duymadıklarını her gün açıkça ortaya koyuyor.”

Taliban yönetimi, önceki aylarda da üçü kadın 12 kişiyi stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlamış ve bir eşcinsel tıp öğrencisini öldürmüştü.

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Akşam Postası / 20 Aralık 2022

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