Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban, kadınların üniversiteye girişini yasakladı.

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ABD’nin Afganistan’dan 20 yılın ardından çekilmesiyle beraber Ağustos 2021’de, ülkenin kontrolünü ele geçiren ve sonrasında hükümet kurduğunu duyuran radikal İslamcı Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı.

Özellikle kadınlara baskı ve kısıtlamalar artmıştı. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin ülkeye yardımın gönderilmeye devam etmesi için temel öncelik olarak belirlediği kadınların eğitimi konusunda Taliban’dan kritik bir adım geldi.

AFP’nin haberine göre Taliban yönetimi, kadınların üniversiteye girmesini ‘ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.’

Duruma tepki gösteren İnsan Hakları İzleme Örgütü, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Taliban, kadınların üniversitelere girmesini yasakladı. Bu, Afganistan’da kadınların ve kız çocuklarının eğitim hakkını ihlal eden utanç verici bir karardır. Taliban, Afganların, özellikle de kadınların temel haklarına saygı duymadıklarını her gün açıkça ortaya koyuyor.”

BREAKING: The Taliban have banned women from universities.



This is a shameful decision that violates the right to education for women and girls in Afghanistan. The Taliban are making it clear every day that they don't respect the fundamental rights of Afghans, especially women. pic.twitter.com/Ydf13rvsbF — Human Rights Watch (@hrw) December 20, 2022

Taliban yönetimi, önceki aylarda da üçü kadın 12 kişiyi stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlamış ve bir eşcinsel tıp öğrencisini öldürmüştü.