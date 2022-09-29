Taliban, İran’daki kadınlara destek protestosuna ateş açarak müdahale etti

Taliban, İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölümü protesto eden kadınlara ateş açarak müdahale etti.

#BREAKING Taliban fire into air to disperse women's rally backing Iran protests: AFP journalist pic.twitter.com/W10pYsyAHo — AFP News Agency (@AFP) September 29, 2022

13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen Emini için İran’ın başkenti Tahran’da başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde onlarca kadın öldürüldü. Protestolarda 2 bin 100 kişi gözaltına alındı.

Duruma tepki göstermek için dünyanın dört bir yanından kadınlar protesto gösterileri düzenliyor.

Bugün Afganistan’ın başkenti Kabil’de İran başkonsolosluğu önünde toplanan kadınlara Taliban güçleri havaya ateş açarak müdahale etti. İran’daki ‘Kadın, yaşam, özgürlük’ sloganlarını tekrarlayan kadınlar, Taliban’ın müdahalesi dağıldı.