Taliban PUBG’yi yasakladı: Gençleri şiddete teşvik ediyormuş

Çevrimiçi çok oyunculu savaş oyunu PUBG, Taliban yönetiminin aldığı kararla Afganistan’da yasaklandı. Tiktok’u da yasaklayacağını duyuran yönetim gençleri korumaya çalıştığını söylüyor.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban tüm ülkenin yönetimini ele geçirmişti. Bunun ardından ülkedeki yasalar ve yaşama şekli de büyük ölçüde değişti.

Taliban hükümeti, insanların zamanını boşa harcaması, ahlaksızlık ve gençleri yanıltma gerekçeleriyle dünyanın en popüler oyunlarından olan PUBG’yi tüm ülke genelinde yasakladığını duyurdu.

Şiddeti teşvik ediyor ve gençleri yanlış yönlendiriyor

Taliban’ın açıklamasına göre, oyun şiddeti teşvik ediyor ve gençleri yanlış yönlendiriyor. Ayrıca açık bir şekilde söylenmese de karakterlerin kıyafetlerini değiştirirken iç çamaşırla görülmesi de rahatsız ediyor.

Aralık ayından itibaren yürürlüğe girecek olan yasağı, Afganistan’da faal olarak iş yürüten telekomünikasyon şirketlerinin 3 ay içerisinde uygulaması gerekiyor. Aksi taktirde Şeriat kanun uygulayıcılarından olan Telekomünikasyon Bakanlığı’nın yetkisi dahilinde cezai işlem uygulanacak.

Tiktok’un da bir ay süresi kaldı

Taliban tarafından alınan en şaşırtıcı karar olmasa da 100 binden fazla Afgan oyuncunun aktif olarak oynadığı PUBG, ülkenin internet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bir diğer yüksek trafiğe sahip uygulama olan TikTok’un da kapatılması için bir ay sürelerinin kaldığı belirtiliyor.