Kadın TV sunucuları ekrana peçeyle çıktı: Afgan kadınları için bir karanlık gün daha

Taliban yönetimindeki Afganistan’da, hafta içinde alınan karar doğrultusunda kadın TV sunucuları ve muhabirler bugün -istemeyerek de olsa- yüzlerini örterek ekrana çıktı.

Fotoğraf: missthinkup.com

Geçen yıl ağustos ayında ülkenin kontrolünü ele geçiren ve sonrasında hükümet kurduğunu açıklayan radikal İslamcı Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı. Özellikle kadınlara yönelik baskı ve kısıtlamalar artmıştı.

Ülkede, kız öğrencilerin okula gitmesine izin verilmiyor, çoğu kadın çalışamıyor. Çok sayıda kadın sporcu baskı nedeniyle çareyi yurt dışına kaçmakta buldu. Kadınların TV dizilerinde oynaması, uzun mesafeli yolculuklara tek başına çıkmaları yasaklandı, vitrin mankenlerinin kafası kesildi.

İki hafta önce kadınlara dışarıda peçe takma kuralı getirilmiş, uymayanların cezalandırılacağı ilan edilmişti. Çarşamba günü peçe takma zorunluluğunun TV sunucusu ve muhabirler için de geçerli olduğu medya kuruluşlarına bildirilmişti.

TV’lerde ekrana çıkan kadınlar yeni karar bildirildikten sonra yüzlerini kapama konusunda direndi. Ancak işverenlerine baskı gelmesi sonucunda bugün birçoğu ekrana peçeyle çıktı.

Uluslararası toplumdan destek istediler

TOLOnews, Ariana Televison, Shamsad TV ve 1TV gibi popüler kanallarda çalışan kadınlar izleyenleri içlerine sinmese de tepki göstererek peçe takarak selamladı.

TOLOnews’un sunucularından Feride Sial, “Tamam biz Müslümanız. Başımızı örtüyoruz ama bir sunucu olarak iki üç saat süreyle yüzü kapalı durmak çok zor” dedi. Taliban’ın kadınları sosyal ve siyasi ortamdan silmeye çalıştığını belirterek uluslararası toplumun baskı yapmasını istedi.

TOLOnews’tan bir başka isim Sonya Niyazi de direndiklerini ancak kanalın baskı altında kaldığını ve yüzlerini kapatmadıkları sürece işten atılacaklarını söylerken, kanalın müdür yardımcısı Kipolvak Sapay, “Çok üzgünüz” dedi.

BBC’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Afgan kadın gazeteciyse, “Bugün ülkemin kadınları için br başka karanlık gün” ifadelerini kullandı. Bir televizyonun üst düzey yöneticisi de Taliban’ın bir sonraki hamlesinin kadınların ekrana çıkmalarına izin verilmemesi olacağından endişe ettiklerini dile getirdi.