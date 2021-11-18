Afgan kadın futbol takımı Britanya’da: Uçuş masraflarını Kim Kardashian karşıladı

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından eylül ayında Pakistan’a kaçan Afgan genç kadın futbol takımı nihai hedefi Britanya’ya vardı.

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15 Eylül’de, 7 Eylül’de geçici hükümet kurduğunu açıklayan radikal İslamcı Taliban’dan korkmaları nedeniyle bir ayı saklanarak geçiren takımın 32 oyuncusu ve ailesinden oluşan 100’ü aşkın kişilik grubun sınırı geçmeyi başardığı açıklanmıştı. Pakistan Başbakanı İmran Han ülkeye girmelerine izin vermiş, geçici vize almışlardı. Pakistan Futbol Federasyonu ve merkezi Britanya’daki, ‘Football for Peace’ adlı sivil toplum kuruluşu, Leeds United futbol takımının başkanı dahil çok sayıda kurum ve kişi seferber olmuştu. A takımı, başkent Kabil’den ağustos ayında ayrılmıştı.

Taliban Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, eylül ayında, kadın kriket takımının akıbetinin ne olacağına dair bir soru üzerine kadınların sporcuların ülkedeki geleceği konusunda şüpheleri olduğunu, ‘gerekli ve uygun olmadığını’ düşündüğünü söylemişti. Bu açıklama ve ülkedeki genel durum, bu kez ‘ılımlı’ olacağını iddia eden Taliban’ın şimdiki yönetiminde de özellikle kadınlara yönelik kısıtlamaların olacağının işareti olarak kabul edilmişti. Kadın hakları konusunda endişeye neden olmuştu. Taliban’ın, ülkenin yönetimini elinde tutuğu 1996-2001 yıllarında kadınların spor müsabakalarına katılmaları, yarışmaları yasaklanmıştı.

13-19 yaş grubundaki sporcuların ve ailelerinin dün akşam Britanya’nın başkenti Londra’daki Stansted Havalimanı’na ulaşmasını sağlayan uçuşu bir Yahudi yardım kuruluşu organize etti, masrafları ise ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian-West karşıladı.

‘Hedef kariyerlerine devam etmelerini sağlamak’

Afganistan Kadın Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Halide Popal, “Misyon tamamlandı” dedi ve travma yaşayan kızların güçlü duruşundan dolayı onlarla gurur duyduğunu söyledi. Sporcuların çoğunun ölüm tehdidi aldığını ve ülkeden kaçmak zorunda kaldıklarını anımsattı.

Covid-19’la mücadele kapsamındaki kurallar gereği 10 gün karantinada kalacak sporcuların bundan sonra yeni bir hayata başlaycaklarının altını çizen Popal, “Bir sonraki hedefimiz futbol dünyasının kurumlarıyla bir araya gelip yeni kariyerlerine başlamalarını sağlamak” dedi.

Tzedek Birliği adlı Yahudi kuruluşunun başkanı Haham Moshe Margaretten de sporcuların güvenli bir ülkede olmasının kendisini çok rahatlattığını ifade ederek şöyle devam etti: “Holokost’tan kurtulanların oğulları, torunları olarak başkaları desteğe gerek duyduğunda, hayatları tehlike altında olduğunda orada olmanın önemini çok iyi biliyoruz.”