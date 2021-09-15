Afgan kadın futbol takımı Pakistan’a kaçtı

Afganistan’ın gençler kategorisinde mücadele eden kadın futbol takımı Pakistan’a kaçtı.

Fotoğraf: TRT World

Ülkenin kontrolünü ele geçiren ve 7 Eylül’de geçici hükümet kurduğunu açıklayan radikal İslamcı Taliban’dan korkmaları nedeniyle son bir ayı saklanarak geçiren takımın 32 oyuncusu ve ailesinden oluşan 115 kişinin sınırı geçmeyi başardığı, ilk olarak Pakistan’ın Peşaver kentine gittiği sonra Lahor’a geçecekleri belirtildi.

Taliban’ın kadınlara yönelik baskıcı tutumundan kaçan oyuncuların ve ailelerinin Lahor’da Pakistan Futbol Federasyonu’nun merkezinde misafir edilecekleri açıklandı.

Britanya’da yayımlanan Independent gazetesi oyuncuların Pakistan Başbakanı İmran Han’a mektup göndererek ülkeye girmek için acilen izne ihtiyaçları olduğunu yazmıştı. Mektupta, oyuncuların, yönetimi ele geçirdikten sonra ‘ılımlı bir tavır sergileyeceğini’ duyuran Taliban’ın tehdidi altında olduğu vurgulanmıştı.

Oyuncuların Pakistan’a gitme, gerekli vizeleri almaları için Pakistan Futbol Federasyonu ve merkezi Britanya’daki, ‘Football for Peace’ adlı sivil toplum kuruluşunun destek verdiği belirtildi.

A takımı, başkent Kabil’den geçen ay ayrılmış, ancak gençler pasaportları ve gerekli belgeler olmadığı için ülkede kalmıştı.

Kabil düştükten sonra kadın futbol takımının eski kaptanı Halide Popal, oyuncuları sosyal medyada paylaştıkları futbol oynarken çekilen fotoğraflarını silmeleri ve formalarını yakmaları konusunda uyarmıştı. ‘Yeni rejimin misillemesiyle karşı karşıya kalabileceklerini’ ifade etmişti.

Geçen hafta, Taliban Kültür Komisyonu’nun başkan yardımcısı Ahmedullah Vasik, kadın kriket takımının akıbetinin ne olacağına dair bir soru üzerine kadınların sporcuların ülkedeki geleceği konusunda şüpheleri olduğunu, ‘gerekli ve uygun olmadığını’ düşündüklerini söylemişti.

“Kriket oynarken yüzleri ve vücutlarının örtülemediği bir durum sözkonusu olabilir. İslam kadınların böyle görünmelerine izin vermiyor” demişti.

Taliban’ın, ülkenin yönetimini elinde tutuğu 1996-2001 yıllarında kadınların spor müsabakalarına katılmaları, yarışmaları yasaklanmıştı.