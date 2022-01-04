Taliban, vitrin mankenlerinin kafasını kesmeye başladı

Afganistan’da, 31 Aralık’ta vitrin mankenlerinin başlarını sergilenmesine yasak getiren Taliban, mağazalardaki cansız mankenlerin kafalarını kesmeye başladı.

Fotoğraf: Twitter

Geçen yıl ağustos ayında ülkenin kontrolünü ele geçiren, 7 Eylül’de geçici hükümet kurduğunu açıklayan Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı. Ülkede, kız öğrencilerin okula gitmesine izin verilmiyor, çoğu kadın çalışamıyor. Çok sayıda kadın sporcu baskı nedeniyle çareyi yurt dışına kaçmakta buldu. Geçen ay kadınların TV dizilerinde oynaması ve oynadığı yapımların yayınlanması yasaklandı. Geçen hafta da kadınların uzun mesafeli yolculuklara tek başına çıkmaları yasaklandı. Yanlarında bir erkek akraba olması şartı getirildi.

VIDEO: #Taliban beheading mannequins of clothing stores while saying "Allah Akbar".



The #Taliban have ordered a series of mannequin beheadings, telling clothes shops to remove the heads of dummies that offend #Islam.



VIDEO👇 pic.twitter.com/90ts6GVYhH — Natiq Malikzada | ناطق ملکزاده (@natiqmalikzada) January 3, 2022

Geçen hafta, Erdem Teşviki ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı, ‘İslam’a aykırı olduğu gerekçe gösterilerek’ vitrin mankenlerinin başlarının örtülmesi veya kafalarının kesilmesini talep eden Taliban işi mağaza sahiplerine bırakmadı.

Twitter’da, dün, serbest çalışan gazeteci Natık Malikzade tarafından paylaşılan görüntülere bakılırsa bir grup adam bir mağazaya girerek testereyle mankenlerin kafasını kesti. “Allahu Ekber” diyerek işe koyulan adamların en az 10 cansız mankenin kafasını kestiği belirtildi.

Son yasak öncesinde bakanlığın mankenlerin tamamen kaldırılmasını istediği ancak mağaza sahiplerinin çok az yapabildikleri satışları iyice azaltacağı yönündeki şikayeti üzerine bundan vazgeçildiği açıklandı. Şikayetler üzerine bakanlık, mankenlerin vitrinlerde ‘başsız’ veya ‘başörtülü’ şekilde sergilenmesine izin verdi.

Uygulamada mankenlerin başlarının kesilmesinin tercih edilmesinin işlerine olumsuz yansıyacağını söyleyen esnaf duruma tepki gösterdi. İtalya’da yayımlanan La Republica’ya konuşan Abdül Vadud Faiz Zada, “Mankenlerin başlarının örtülmesi gerek kesilmesi değil, fiyatlar 70-100 dolar arasında değişiyor. Kafalarının kesilmesi -ki görünen o yöntemin daha çok tercih edilecek- ciddi mali kayba neden oluyor. Mankenler zarar görüyor” dedi.

Bir başka mağaza sahibi Muhammed Yusuf da, “Gördüğünüz gibi Taliban değişmedi. Yine çok katı uygulamalar, ksııtlamalar var. Uluslararası anlamda tanınmadılar. Kabul görürlerse daha katı kural ve yasaklar getireceklerdir” ifadelerini kullandı.