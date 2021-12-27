‘Ilımlı’ Taliban’da son durum: Kadınlar yanında erkek akraba olmadan yola çıkamayacak

Afganistan’da kontrolü ele geçirdikten sonra üst üste kadınlara yönelik baskıcı ve kısıtlayıcı adımlar atan Taliban’dan bir yasak daha geldi. Kadınların uzun mesafeli yolculuklara tek başına çıkmaları yasaklandı. Yanlarında bir erkek akraba olmadan seyahat edemeyecekler.

Başkent Kabil’de bir hastanenin kapısında bekleyen bir grup kadın. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

ABD güçlerinin ayrıldığı süreçte ülkenin kontrolünü ele geçirdikten sonra 7 Eylül’de geçici hükümet kurduğunu açıklayan radikal İslamcı Taliban’ın kadınlara yönelik tavrı endişe yaratıyor. Kız öğrencilerin okula gitmesine izin verilmiyor, çoğu kadın çalışamıyor. Çok sayıda kadın sporcu baskı nedeniyle çareyi yurt dışına kaçmakta buldu. Geçen ay kadınların TV dizilerinde oynaması ve oynadığı yapımların yayınlanması yasaklandı.

Yeni yasakla ilgili açıklama dün,, bu kez ‘ılımlı’ olma sözü veren Taliban’ın yeni kurduğu Erdem Teşviki ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamaya göre bulundukları yerden 72 kilometreden uzaktaki noktalara seyahat edecek kadınlara yakın bir erkek akrabalarının eşlik etmesi şartı getirildi.

‘Tutsak hale getirme yönünde bir adım daha’

İnsan Hakları İzleme Komitesi, bu kısıtlamayı “Kadınları tutsak haline getirme yönünde atılmış bir adım daha” diye nitelendirdi. Açıklamada, bu durumda kadınların şiddet gördükleri takdirde kaçmalarının ve özgürce hareket etmelerinin engellendiği vurgulandı.

Başkent Kabil’de yaşayan ‘Fatima’ adlı kadın, BBC’ye durumu değerlendirirken çok kötü hissettiğini söyledi: “Bağımsız bir şekilde dışarı çıkamıyorum. Çocuğum hastalanır ve kocam evde yoksa ne yapacağım? Taliban bizim mutluluğumuzu elimizden aldı.”

Yeni düzenlemede araç sahiplerinden peçe veya başörtüsü takmayan kadınları araçlarına bindirmemeleri de istendi. Ayrıca araçlarda müzik çalınması yasaklandı.

Taliban yönetimi, yasakların tüm işyeri ve eğitim kurumlarının kadınlar ve kız çocukları için güvenli hale getirilene kadar ‘geçici’ olarak uygulandığını savunuyor. Ancak ülkenin yönetimini elinde tutuğu 1996-2001 yıllarında da kadınların spor müsabakalarına katılmaları, yarışmaları, çalışmaları ve okula gitmeleri yasaklanmıştı.