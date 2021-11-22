Taliban’dan kadınlara dizi yasağı

Afganistan’da bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklayan Taliban kadınların TV dizilerinde oynamasını ve oynadığı yapımların da yayınlanmasını yasakladı.

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ABD güçlerinin ayrıldığı süreçte ülkenin kontrolünü ele geçirdikten sonra 7 Eylül’de geçici hükümet kurduğunu açıklayan radikal İslamcı Taliban’ın kadınlara yönelik tavrı endişe yaratıyor. Kadın sporculara ve kız öğrencilere yönelik kısıtlamalardan sonra gelen bu adım da endişeleri artırdı.

Can korkusu yaşayan kadın futbol takımı ağustosta ülkeyi terk etmiş, eylül ayında Pakistan’a kaçan Afgan genç kadın futbol takımı 18 Kasım’da nihai hedefi Britanya’ya varmıştı.

Taliban’ın, ülkenin yönetimini elinde tutuğu 1996-2001 yıllarında kadınların spor müsabakalarına katılmaları, yarışmaları yasaklanmıştı. Kadınların, ayrıca, çalışmaları ve okula gitmelerine de yasak getrilmişti.

Yeni açıklanan kurallar kapsamında dizi yasağının yanısıra kadın gazeteci ve sunuculara ekrana çıkarken başörtü takma zorunluluğu da getirildi. Ancak nasıl başörtü takılacağı konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

Televizyon kanallarına yollanan yeni kurallarda sekiz madde yer alıyor.

Kurallar listesinde Şeriat’a, ülkenin değerlerine aykırı filmlerin, ‘dine hakaret eden, dinle alay eden’ komedi şovları ve eğlence programlarının, yabancı ülkelerin ‘reklamını yapan’ yapımların yasaklanmasını da içeriyor.

Afganistan’da televizyonlar ağırlıklı olarak kadınların başrolde olduğu yabancı dizileri yayınlıyor.

Yasakları yorumlayan, ülkedeki gazetecileri temsil eden organizasyondan Huciatullah Mücadedi, kısıtlamaların beklenmediğini söyleyerek uygulamanın zor olduğunu, bazı TV kanallarının kapanabileceğini söyledi.