Taliban, üçü kadın 12 kişiyi, binlerce insanın gözleri önünde kırbaçladı

Afganistan’ın yönetimindeki radikal islamcı Taliban yönetimi, ülkenin doğusundaki Lovgar vilayetinde, üçü kadın 12 kişiyi stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’ye konuşan Taliban sözcüsü Ömer Mansur Mücahid, bu kişilerin ‘zina, soygun ve eşcinsel ilişki gibi ahlaki suçlar işlediğini’ söyledi.

Mücahid, kadınların kırbaçlandıktan sonra serbest bırakıldığını, erkeklerin ise hapse gönderildiğini aktardı. Sözcüye göre cezalandırılan kadınlar ve erkeklere 21 ila 39 kez arasında kırbaç vuruldu.

Bir kişiye en fazla 39 kırbaç cezası veriliyor.

Bu ay ikinci kez kalabalık önünde kırbaç cezası uygulanıyor. Bu gelişme, Taliban’ın 1990’lardakine benzer sert bir yönetim anlayışına geri dönebileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Taliban’ın hangi suçlar için ne tür cezalar uygulanacağının ise kesin bir tanımı yok.

Fakat şeriat kanunları çerçevesinde belirli suçlardan hüküm giyenler halka açık bir şekilde idam edilebiliyor ya da taşlanarak (recim) öldürülebiliyor. Ayrıca bu kişilerin uzuvları kesilebiliyor.