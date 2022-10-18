LGBTİ+’ya yönelik şiddet artıyor: Taliban eşcinsel tıp öğrencisini öldürdü

Taliban yönetimi, Afganistan’da eşcinsel bir tıp öğrencisini öldürdü.

Fotoğraf: Haburi ailesi

Ağustos 2021’de, ülkenin kontrolünü ele geçiren ve sonrasında hükümet kurduğunu duyuran radikal İslamcı Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı. Özellikle kadınlara yönelik baskı ve kısıtlamalar artmıştı. Taliban’ın hedeflerinden biri de LGBTİ+. Baskı arttı, şiddet uygulanıyor.

Hamid Saburi adlı öğrenci, kontrol noktasında durdurulduktan sonra öldürüldü. İnsan hakları örgütleri, Saburi’nin ölümününün Afganistan’da LGBTİ+’ya yönelik gün geçtikçe artan şiddetin son örneği olduğunun aldını çizdi.

Ailesi ülkeyi terk edip Türkiye’ye geldi

Ailesi, Saburi’nin başkent Kabil’de ağustos ayında bir kontrol noktasında durdurulduğunu, üç gün işkence edildiğini ve vurularak öldürüldüğünü, ‘infazın görüntü kaydının’ kendilerine gönderildiğini söyledi. Aile güvenlik kaygısıyla ülkeyi terk etti.

Saburi’nin partneri Guardian’a konuştu: ”Taliban Hamit’i öldürüp ailesine video yolladı. Onlar ülkeden kaçtı ben gizlendim. Biz dünyanın her yerindeki aşık çiftler gibi normal bir çifttik ancak Taliban bize suçlu gibi davranıyor. Bu ülkede kaçırılıp işkence edilen çok sayıda LGBTİ+ arkadaşım var. Ben de Ağustos 2021’de, bu yıl mayıs ve haziran aylarında kaçırıldım, dövüldüm, tecavüze uğradım ve elektrik verilmek suretiyle işkence gördüm.”

Saburi’nin kardeşi Hasip Saburi de yolladığı e-postayla ailenin iki evini satıp Türkiye’ye geldiklerini ifade etti: ”Tehditler ve Hamit’in ölümü sonrasında ülkemizden kaçmak zorunda kaldık. Taliban her gün evimize gelip tehdit ediyordu.”

Bir sonraki Hamit olmaktan korkuyorlar

LGBTİ+ hakları savunucusu Roşaniya’nın kurucusu Nemat Sedat, çok sayıda kişinin ülkeyi terk ettiğini veya gizlenerek yaşadığını belirterek, ”Şu an Afganistan’daki en büyük korku bir sonraki Hamit Saburi olmak” dedi.