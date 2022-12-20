Asgari ücret toplantısından uzlaşı çıkmadı: Türk-İş 9 bin lira teklif etti

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş 9 bin lira teklif etti, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kabul etmeyince de masadan kalktı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret toplantısı çıkışı konuştu. (AA)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2023’te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki üçüncü toplantısı sonuçlandı. Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık’ta ikincisi 14 Aralık’ta yapıldı. Üçüncü toplantı için ilk olarak 21 Aralık öngörülmüş sonra bugüne alınmıştı.

İşçi ve işveren tarafının rakamlar üzerinden pazarlıklarını yürüttüğü toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için iki buçuk saatlik görüşme sonrası uzlaşı sağlanamadı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için kırmızı çizgilerinin açlık sınırı da olan 7 bin 785 TL olduğunu söylemişti.

Toplantı sonrası basın açıklamasındaysa 9 bin lira teklif ettiklerini, kabul edilmeyince masadan kalktıklarını açıkladı. Atalay, “Kabul edilirse imzalarız, yoksa masada olmayız” dedi.

İşçi tarafı asgari ücret için vergi düzenlemesi gerektiğini de savunuyor. Bakanlık verilerine göre özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücret alıyor.

Net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) kasım araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.

Türk-İş’e göreyse açık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL.