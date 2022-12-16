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Yaramazlara biraz batar!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık’ta yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.

Fotoğraf: AA

Görüşmeler öncesi Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “Bugün pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız” demişti.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık’ta gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14:00 olarak belirlendi.

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