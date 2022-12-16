Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık’ta yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Görüşmeler öncesi Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “Bugün pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız” demişti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık’ta gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14:00 olarak belirlendi.