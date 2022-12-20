Esenboğa ihalesini, Cengiz ve Limak’la çekişen TAV aldı

TAV Havalimanları, Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve 25 yıllık işletme hakkı için düzenlenen ihalede 475 milyon avro artı KDV ile en iyi teklifi verdiğini açıkladı.

Resmi süreçlerin tamamlanmasının ve ihale sonucunun onaylanmasının ardından sözleşme imzalanacak. ‘TAV, Ankara Esenboğa ihalesini kazandı‘ başlıklı şirket açıklamasına göre TAV, işletme süresi boyunca Ankara Esenboğa’da yaklaşık 300 milyon avro yatırım yapacak.

Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve 2025-2050 arası için işletme hakkı için bugün ihale düzenlendi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ihaleye TAV Havalimanları’nın yanı sıra Cengiz İnşaat ve Limak İnşaat-Limak Enerji ortaklığı katıldı.

TAV ve Cengiz İnşaat’ın kaldığı açık artırma bölümünde nihai teklif beş turun sonunda belirlendi.

TAV, halihazırda Mayıs 2025’e kadar Esenboğa Havalimanı’nın işletme hakkına sahip bulunuyor. İhale sonucunda TAV’ın işletme süresi Mayıs 2050’ye kadar uzamış oldu. Şartname kapsamında yolcu garantisi bulunmuyor.

Açıklamada ayrıca, TAV Havalimanları Holding’in sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda, 5 megavat kapasiteli güneş paneli yatırımını da üstleneceği belirtildi.