Kılıçdaroğlu: Herkes Bay Kemal’i beklesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ‘baba-oğul’ ilişkisine sahip olduğunu belirterek ”Ona sahip çıkmak boynumun borcudur” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’yla ilgili geçmişteki sözlerini hatırlatarak ”Boğarız sizi” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralarken ”Herkes Bay Kemal’i beklesin” dedi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/tb9lojTuag — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) December 20, 2022

Grup toplantısına geçen günlerde ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İki isim salona birlikte girdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

*Türkiye zor bir süreçten geçiyor ama kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

*Altı lider bir aradayız. Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi beraber getireceğiz.

*Altı milyon oy alan bir partinin (HDP) genel başkanı (Mithat Sancar) kendi ilçe başkanlığına giremiyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu işin sorumlusu polise talimat veren.

*Erdoğan’a da insani olarak bir şey söylemek isterim. İhtiras doymak bilmeyen bir canavardır. İhtirasının esiri olma. İhtirasına teslim olma. Sana öğretmediler mi adaletin ne olduğunu, dürüstlüğün ne olduğunu?

Soylu’ya: Sen İmamoğlu’nun tırnağı olamazsın

*(İmamoğlu hakkında) Önce düzmece bir dava açtılar. Sonra Saray bu mahkemeye müdahale etti ve asla çıkmayacak bir kararı buradan çıkardılar. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti katlettiler. Bir de bunlar olurken Sarayın fotoromanı başka bir pisliğin içinde. o da cesaretlenmiş, 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış. Sen kimsin? İmamoğlu kim? Sen İmamoğlu’nun tırnağı bile olamazsın. İmamoğlu’nun anmak için önce ağzını yıkaman lazım.

‘Boğarız sizi’

*‘İmamoğlu size büyük lokmadır, boğazınıza takılır boğulursunuz’ demiştim. Boğarız sizi boğarız.

*Karar Saray’da yazıldı hakim de okudu. Hakim savcı yokken kararı okudu. Tepki artınca ‘pergolacı Fahrettin’i devreye soktular.

‘Baba-oğul gibiyiz’

*Belediye başkanımız İmamoğlu bugün burada. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyan bir şeyi ifade edeceğim. Biz İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Yankesici saraylara sesleniyorum, çekin arabanızı, bu kantar sizi çekmez.

‘Herkes Bay Kemal’i beklesin’

*Bu işlerle elbette avukatlar, yargıçlar uğraşacak. Ama şundan bütün vatandaşlar emin olsun: Türkiye büyük bir ülke, ekibimizi kurduk. Paramızı bulduk. Herkes görevinin başında. Türkiye’nin adalete, kalkınmaya ihtiyacı var. Bütün bunları mutlaka ama mutlaka yapacağız. Herkes Bay Kemal’i beklesin.