Demirtaş belge paylaştı: Savcılık, hakaret etmeyi ‘Soylu’nun görevi’ saydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında kullandığı ‘katil’, ‘iğrenç’, ‘aşağılık’ ifadeleri nedeniyle Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçeyi işleme koymayan savcılık verdiği yanıtta, bunların ‘Soylu’nun görevinden kaynaklandığını’ kaydetti.

Savcılık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hakaretini görev saydı. (AA)

Demirtaş, Twitter’dan kendisine ‘katil’, ‘iğrenç’, ‘aşağılık’ gibi sözler sarf eden Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu dilekçeye yanıt veren savcılık, “Şikayet dilekçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hakaret suçunu işlediği iddia edilmişse de hakkındaki iddianın görevinden kaynaklanan eylemlerle ilgili olup görevi kapsamında bulunduğu…” diye devam etti.

Bunları Twitter’dan paylaşan Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı hatırlattı.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

*Savcılık da Soylu’nun görevinin hakaret etmek olduğunu resmi olarak kabul etti. Soylu’nun suç işleri bakanı olduğu, kesinleşmiş bir yargı kararıyla tescillendi.

*Şu hukuk rezaletine bakar mısınız Allah aşkına! ‘Ahmak‘a iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası, ‘Katil, iğrenç, aşağılık‘ ise Soylu’nun göreviymiş! Dilekçeyi işleme koymaya bile gerek görmemişler.

*Devran halen dönüyor Kirli! İşlediğin tüm suçların hesabını vermek üzere sanık sandalyesine oturacağın günlere az kaldı. O güne kadar lüksün ve şatafatın tadını çıkarmaya bak çünkü hapishanede hiçbirini bulamayacaksın.