Demirtaş, başvurusuna bakmayan AYM’ye çıkıştı: Kumpasın parçası gibi davranıyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan davalar için yaptığı başvurulara bin günden fazla bir süredir işleme koymayan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) çıkıştı: “Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor. Yargıda güvenilir tek bir merci bile kalmadı.”

Selahattin Demirtaş, AYM’ye çıkıştı. (Reuters)

Suçlara bulaşanların yargı önünde hesap vereceğini söyleyen Demirtaş’ın Twitter adresinden şu mesajlar paylaşıldı:

*İstinaf mahkemesinde 41 günde jet hızıyla onanan dosyam tam 1216 gündür, Kobani kumpas davası haksız tutuklama başvurumsa tam 1140 gündür Anayasa Mahkemesi’nin önünde bekliyor.

*Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor.

*Yargıda güvenilir tek bir merci bile kalmadı. Bugün yaşanan tüm krizlerin en büyük suçu ve vebali, iktidarla birlikte yargı kurumundadır.

*Siyasi davaların hepsi, halk iradesine karşı örgütlü darbe suçudur. Bu suçlara bulaşan herkes, yine yargı önünde bir gün hesap verecektir.

*Bu doğrultuda, siyasi ve hukuki mücadelemizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz.