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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş, İmamoğlu tartışmasında kendi sürecini hatırlatarak topa girdi: Geç değil

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın üst mahkemelere gideceği ve bunun uzun süreceği tartışmalarına dair kendi sürecini hatırlattı: “Banim 41, Mızraklı’nın 35 günde onaylandı.”

Demirtaş İmamoğlu kararında kendi sürecini hatırlattı. (Reuters)
Demirtaş, İmamoğlu kararında kendi sürecini hatırlattı. (Reuters)

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Cezanın üst mahkemelerden döneceği tartışılırken, İmamoğlu’nun siyasi kariyeri ve olası cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çıkarımlar yapılıyor. Bu konuda Demirtaş’tan da dikkat çeken bir mesaj geldi.

Demirtaş’ın Twitter hesabından şu mesaj paylaşıldı:

“Bana verilen ceza üst mahkemede, Saray’ın açık talimatıyla 41 günde, Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen ceza ise 35 günde onaylandı. Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz. Yine de geç değil. Şimdi hep birlikte direnme ve hep birlikte kazanma zamanıdır.”

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