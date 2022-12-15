Twitter gündemi: İmamoğlu kararı Demirtaş ve HDP’lileri hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı, HDP’li siyasetçiler ve partinin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki kararları hatırlattı.
‘Demirtaş’ ve ‘HDP’li’ etiketleri Twitter’ın Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verdi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.
Bu süreç, Demirtaş ve birçok HDP’li hakkında verilen kararları hatırlattı. Sosyal medyadan konu hakkında paylaşım yapan yazar, gazeteci, siyasetçi ve hukukçuların bazıları şöyle: