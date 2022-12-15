Twitter gündemi: İmamoğlu kararı Demirtaş ve HDP’lileri hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı, HDP’li siyasetçiler ve partinin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki kararları hatırlattı.

‘Demirtaş’ ve ‘HDP’li’ etiketleri Twitter’ın Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular oldu.

HDP’nin barajı geçtiği, 7 Haziran 2015’teki seçim sonuçları kesinleştikten hemen sonra… (Fotoğraf: Reuters)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verdi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Bu süreç, Demirtaş ve birçok HDP’li hakkında verilen kararları hatırlattı. Sosyal medyadan konu hakkında paylaşım yapan yazar, gazeteci, siyasetçi ve hukukçuların bazıları şöyle:

İmamoğlu'na verilen cezanın kesinleşmesinin uzun süreceğini düşünenlere hatırlatma: Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e verilen cezalar 3 ayda kesinleşmişti. — Altan Sancar (@altansancarr) December 14, 2022

Halkın iradesine kayyum atadılar yine. Olması gerekeni de 2018 yılında Demirtaş "kayyumları tanımayın,kabul etmeyin" çağrısı yaparak ifade etmişti. Bir hukuksuzluğa "ama" diyerek meşruluk kazandırılırsa,herkesin celladı olur hukuksuzluk çünkü. İmamoğlu kararını tanımamak meşrudur — Akın Olgun (@akinolgun) December 14, 2022

İstinaf ve temyiz aşamalarının seçime yetişmeyeceğini, dolayısıyla @ekrem_imamoglu nun önünün kesilemeyeceğini iddia edenlere; Kavala ve Demirtaş’ı hatırlatırım. Erdoğan zehirli lokmayı ısırdı bir kere, onu yutacak. Kaçınılmaz. Sonrası? Zehirlenme! — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 15, 2022

Keşke Selahattin Demirtaş’ın, Mithat Sancar’ın, Pervin Buldan’ın ve HDP’lilerin gösterdiği tepkiyi, bizler zamanında onların belediyelerine kayyım atanırken, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere yüzlercesi tutuklanırken gösterseydik, muhtemelen bugünler yaşanmayacaktı. — nesrin nas (@Nesrinnas) December 14, 2022

Bu bozuk düzen HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklandığı ve halk iradesinin gasp edilerek belediyelere kayyum atandığında başladı. Mihenk taşını doğru yere koymazsanız teraziniz şaşar. https://t.co/ACE6zI7sgF — Katre (@merdumgiris) December 14, 2022

Kararın kesinleşmesi seçime yetişir mi?

Hatırlayalım; AİHM kararı sonrasında Demirtaş’ın tahliye olma ihtimali belirmişti. İstinaf başka bir dosyayı rekor bir sürede, 40 günde, onaylayıp tahliyenin önünü kesti. Yani gerekirse 40 günde istinaf, 50 günde temyizden de karar çıkar. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) December 14, 2022

Ekrem İmamoğlu kararına Selahattin Demirtaş: “Halkın iradesine bu kaçıncı ‘yargı’ darbesi. Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner.” dedi.

HDP'li belediyelere kayyum atanırken diğer partiler gerekli tepkiyi verseydi bugün bu karar kolay kolay alınamazdı!

Nokta! pic.twitter.com/CcljCwaJlN — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) December 14, 2022

Yıllar boyu HDP'li belediyeleri kayyum yoluyla gasp eden AKP, iktidarı kaybetme korkusu arttıkça, tüm muhalefete daha da azgınca saldırıyor pic.twitter.com/CHwUtYqEpd — Tugay Bek (@avtugaybek) December 14, 2022

Bu rejim ve devlet HDP'li siyasetçileri tutuklayıp belediyeleri kayyumla gasp ederken sessiz kalan ve hatta iktidara destek veren düzen muhalefeti de İmamoğlu'na getirilen yasağın sorumlusudur.



Yok öyle yılan bin yıl yaşasın ama bize hiç dokunmasın. — mahirgra (@mahirgra) December 14, 2022