Yıldız Teknik karıştı: Kutay’a soruşturma, öğrenciye tehdit, Diyanet’ten suç duyurusu

MEHMET BARAN KILIÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyeni ve Birgün yazarı Uğur Kutay’a açılan soruşturma nedeniyle kendisini desteklemek için gelen öğrenciler engellendi. Güvenlikler, öğrencileri soruşturmayla tehdit etti.

Fotoğraf: Twitter

Geçen hafta birkaç öğrenci, Kutay’ın derste müfredat dışı konulara girerek inançlı insanlarla İslam’a ağır hakaretler savurduğunu ve “Hz. Muhammed sekiz yaşındaki çocuğa sulanan bir sübyancıydı” dediğini iddia ederek rektörlüğe şikayet etmişti.

Şikayet dilekçesiyse sosyal medyaya sızmış, Kutay hakkında linç kampanyası yürümüş ve hem üniversite hem Bakırköy başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kutay derslerinden de alınmıştı.

Sosyal medyaya sızan dilekçenin bir bölümü.

Geçen cuma da, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi olmadığı iddia edilen kişilerin de dahil olduğu bir grup, üniversite içerisinde tekbirlerle Kutay’ı protesto eden bir yürüyüş düzenlemişti.

Diken’e bilgi veren öğrenciler, üniversitede bin bir zorlukla etkinlik veya protesto düzenlenebilirken, dışarıdan bir grubun rahatça yürüyüş düzenlemesine tepki gösterdi.

İslami Kulüpler Kolektifi Yıldız Cami’den Ortabahçe’ye doğru yürüyor. pic.twitter.com/xbh6EwR1iB — no context yıldız (@nocontextytu) December 16, 2022

Kutay’sa, Birgün’deki yazısında “Muhammed sübyancıdır” gibi bir lafı asla söylemediğini, üniversitedeki 22 yıllık görevi boyunca inançlı öğrencilerle hiçbir sorun yaşamadığını belirtti.

Kutay, bugün üniversiteye savunma vermeye gitti. Öğrenciler de Kutay’ı desteklemek için savunmanın verileceği binaya gitti ama güvenlik görevlileri tarafından içeriye alınmadılar.

Öğrenciler zorlayınca binaya girdi ama bu sefer de içeride engellerle karşılaştılar. Diken’e bilgi veren öğrenciler, güvenliğin kendilerini soruşturma açmakla tehdit ettiğini belirtti.

📍Sanat Tasarım



Hocamızın yanındayız demek için 'bizi almadıkları' fakültemize girdik!



Hedef göstererek açılan soruşturma geri çekilsin!

Uğur Kutay yalnız değildir! pic.twitter.com/gEVGpb54Jw — Yıldız Dayanışması (@yildizdayanisma) December 20, 2022

Öğrenciler ayrıca, öğrenci olmadığı iddia edilen ve Kutay’ı protesto eden grupların da yine üniversiteye girdiğini söyledi. Sivil polislerin yoğunluğunun da arttığı belirtildi.

Öğrenciler, basın açıklamasını okumak istediğinde de engellerle karşılaştıklarını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bugün, Kutay hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dün, Kutay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Bir öğretim üyesi alemlere rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur’an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 20, 2022