AKP ve MHP’nin oylarıyla: İlaç sorununun araştırılmasına dair önergeye ret

İYİ Parti’nin yüksek ilaç fiyatları ve ilaç bulunmasına yaşanan sorunların araştırılması için verdiği önerge, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

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ANKA’nın haberine göre verdikleri önergeye dair konuşan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, ilaç teminindeki sorunlarla ilgili şunları dedi: “Her alanda olduğu gibi ilaçta da enflasyon, hastaların ilaca ulaşamamasının bir nedenidir. Bir hafta kadar önce ilaca yüzde 36 zam yapıldığı halde ilaçlar yine bulunamaz durumdadır. Eczaneler, ecza depolarından ihtiyaçlarının ancak yüzde 10 kadarını temin edebildiklerini söylüyorlar.

Eczacılar, hastalara ‘İlaç yok’ demekten artık utanır olduk diyorlar. Hepimizin bildiği, ismi ‘G’ ile başlayan bir ağrı kesici ilaç var, içinde parasetamol ve kafein bulunuyor. Bu kaşe, 89 yıllık bir ilaç. Geçen yıl bunun bir kutusunun fiyatı 3,5 lirayken şu anda 14 lira olmuş durumda. Eczacılar diyorlar ki, fiyatı söyler söylemez hastalar ellerine ateş almış gibi ilacı geri bırakıyorlar.”

Ne olmuştu?

İlaç avro kuruyla reel avro kur arasındaki makasın açılması, her yıl sonuna doğru baş gösteren ilaç sorunu bu kez ‘kangrenleşti.’ İlaç avro kuru her yıl şubat ayında güncelleniyor. İkinci kez temmuzda güncellenmişti. Ancak bu haliyle bile, reel avro kuru yaklaşık 19 lira, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ilaç avro kuru ise 7.86 liraydı.

Soruna çözüm için şubattaki fiyat güncellemesi erkene çekilerek ilaç fiyatlarına yüzde 36 zam getirilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç adımlık çözüm maddeleri sıralayarak ilaç tedariği sorununda üreticilerle anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Konuşmanın ardından geçilen oylamada öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.