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Yaramazlara biraz batar!

İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam

İlaç tedarik sıkıntısına çözüm için şubattaki fiyat güncellemesi erkene çekilerek yüzde 36 zam yapıldı.

Fotoğraf: AA

İlaç avro kuruyla reel avro kur arasındaki makasın açılması, her yıl sonuna doğru baş gösteren ilaç sorunu bu kez ‘kangrenleşti.’ İlaç avro kuru her yıl şubat ayında güncelleniyor. İkinci kez temmuzda güncellenmişti. Ancak bu haliyle bile, reel avro kuru yaklaşık 19 lira, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ilaç avro kuru ise 7.86 liraydı.


Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre, ilaç fiyatını belirleyen avro değerinde artışa gidildi. 

Buna göre fiyatlar yüzde 36,77 artırıldı. Karara göre 2023’te ayrıca bir değişikliğe gidilmeyecek.

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