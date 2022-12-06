Her dört ilaçtan biri piyasada yok

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, piyasadaki ilaçların yaklaşık yüzde 25’ine erişilemediğini söyledi. Bu, her dört ilaçtan birinin bulunamadığı anlamına geliyor.

Fotoğraf: AA

İlaç yokluğu artık ‘ilaç krizi’ne dönüşüyor. Özellikle çocuk hastaların tedavilerinde kullanılan şurup formundaki antibiyotikler, ateş düşürücü ve ağrı kesicilerde büyük sorun var. Hipertansiyon ilaçları, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, mevsimsel soğuk algınlığı ilaçları, antidepresanlar, ağrı kesiciler, analjezik ampuller, kulak damlaları, göz damlaları, burun spreyleri, doğum kontrol hap ve iğneleri, kortizonlar ve egzama ilaçlarına erişimde de sıkıntı büyük. Şimdilik ulaşılabilen ilaçlar da yeterli değil.

Eczane stokları tükendi. Kronik hastalar dahi ilaç bulamıyor. Eczacılar günün üç-dört saatini depolardan, değer meslektaşlarından ilaç aramakla geçiriyor. Yüzlerce kalemde ilaca ulaşılamıyor. Enfeksiyonların artmasının da etkisiyle, özellikle nöbetlerde ciddi sıkıntılar, gerginlikler çıkıyor.

İlaç avro kuruyla reel avro kur arasındaki makasın açılması, her yıl sonuna doğru baş gösteren ilaç sorunu bu kez ‘kangrenleşti.’ İlaç avro kuru her yıl şubat ayında güncelleniyor. İkinci kez temmuzda güncellendi. Ancak bu haliyle bile, reel avro kuru yaklaşık 19 lira, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ilaç avro kuru ise 7.86 lira.

Hastaların eczane eczane dolaşarak ilaç aradığına dikkat çeken Üney, mevcut ilaç fiyat politikalarının ‘sorunun kendisi haline geldiğini’ söyledi: “Bu duruma çok acil önlem alınması ve mevcut fiyat politikalarının tüm paydaşların görüşleri alınarak yeniden kurgulanması gerekiyor. Geri ödeme politikalarının da yeniden ele alınması gerektiği ortada. Yerli ilaç sanayini desteklemek, eczacı istihdamına dayalı yeni molekül ilaçların üretimini yapacak yerli üretimi teşvik etmek büyük önem taşıyor.”

İlaç hammaddesinin yüzde 98’i ithal

İlaç hammaddesinin yüzde 98’inin ithal olduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Avro kuru 19 lirayken ilaç avro kuru 7,86 lira TL olursa bu ilaçları bulamamamız gayet normal. Bu gidişle ilaç ve eczacılık hizmeti verilemez duruma gelecek” dedi.

Bu durumdan dolayı birçok ilaç bulunmamaya, ‘yok’a girmeye, ithal edilmemeye, yeni çıkan ilaçlar getirilememeye başlanıyor. Dolayısıyla hastaların tedavisinin aksamasına, tedavi olamamalarına, hatta doktorların tedaviyi değiştirmek zorunda kalmasına neden oluyor.

İlacın vazgeçilemez, ertelenemez, özel bir ürün olduğuna dikkat çeken Saydan, ilaç kurunun bir an önce güncelleyerek ekonomik gerçeklere uygun hale getirilmesi için seslendi: “Dışa bağımlılığı azaltmak, ilacın bulunabilir olmasını sağlamak için yerli ilaç sanayi güçlendirilmeli ve desteklenmeli. Tedavi ve ilaç parasının bütçeye vereceği yükün azaltılması ancak yerli ilaç desteklenerek mümkün olacak. Bu bağlamda eşdeğer ilacı yaygınlaştırmak için de reçetelerde bir önce etken madde yazılımına geçilmeli.”