Bakan Koca, ilaç sorununda üç madde sıraladı: Üreticilerle anlaşmaya vardık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç adımlık çözüm maddeleri sıralayarak ilaç tedariği sorununda üreticilerle anlaşmaya varıldığını söyledi.

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İlaç avro kuruyla reel avro kur arasındaki makasın açılması, her yıl sonuna doğru baş gösteren ilaç sorunu bu kez ‘kangrenleşti.’ İlaç avro kuru her yıl şubat ayında güncelleniyor. İkinci kez temmuzda güncellenmişti. Ancak bu haliyle bile, reel avro kuru yaklaşık 19 lira, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ilaç avro kuru ise 7.86 liraydı.

Soruna çözüm için şubattaki fiyat güncellemesi erkene çekilerek ilaç fiyatlarına yüzde 36 zam getirilmişti.

Dün ilaç sektörünün paydaşlarıyla görüşen Bakan Koca, bugün Twitter’dan art arda tweet’ler atarak konuyla ilgili çözümlerini yazdı.

Bakanın ilaç temini zorluğuna karşı üç madde sıraladı: “1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi 2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması 3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması. Üç adımda çözüm. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz.”

Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verildi

Daha sonraysa piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verildiğini bildirdi: “İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun.

Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır. İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da.”