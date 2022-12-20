Çavuşoğlu, İsveç’in Bülent Keneş kararını ‘çok olumsuz’ buldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmenini iade etmemesini “Çok olumsuz bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu. Fotoğraf: AA

İsveç mahkemesi dün, ‘FETÖ’ soruşturmasının firari şüphelisi Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş’in Türkiye’ye iadesi talebini reddetmişti.

Mahkeme, iade talebinin karşılanması için şüphelinin bir yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiğini ve Keneş için bu şartın oluşmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la düzenlediği ortak basın toplantısında, “FETÖ’den İsveç’te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor” demişti.

Kararı ‘çok olumsuz bir gelişme’ olarak değerlendiren Çavuşoğlu “İsveç’ten güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adım bekliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’ün perşembe günü Ankara’ya geleceğini belirterek görüşeceklerini dile getirdi. Çavuşoğlu ayrıca, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ile ilgili bugüne kadar söyleneceklerin söylendiğini belirterek bundan sonra somut adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

Bu kapsamda ‘terörle mücadele yasası’nı da değiştiren İsveç ekim başında, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir ‘motivasyon’ mektubunu Türkiye’ye göndermişti.