İsveç dışişleri: Türkiye’nin koşullarını yerine getirmek için ilerliyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamak için talep ettiği tüm koşullarını yerine getirmek için istikrarlı olarak ilerlediklerini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti. Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi ulusal meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylama başlamıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor.

İki ülkenin üyeliğini onaylamayan sadece Macaristan ve Türkiye kaldı. Macaristan Başbakanı Orban’ın özel kalemi, ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’den önce onaylayacağını dile getirdi. İki ülkenin üyeliğinin onaylanması için gereken yasa Macaristan parlementosuna sunuldu ama henüz oylanmadı.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Bükreş’te düzenleyeceği toplantı öncesinde konuşan Billstrom, “Türkiye’nin koşullarını yerine getirmek için istikrarlı olarak ilerliyoruz” dedi. Bakan, Türkiye ve Finlandiya ile bugün ilerleyen saatlerde yapılacak görüşmelerin süreci hızlandırmasını umduğunu da ekledi.

İsveç, ekim başında, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir ‘motivasyon’ mektubunu Türkiye’ye göndermişti.