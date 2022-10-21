Türkiye’ye NATO için ‘motivasyon mektubu’ gönderen İsveç, Ankara’nın kararını bekliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında Macaristan ve Türkiye’nin yakında karar almasını beklediklerini söyledi.

İsveç ayrıca, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir mektubu Türkiye’ye gönderdi.

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Billstrom, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’yla Helsinki’de görüştükten sonra bugün yaptığı açıklamada “Macaristan ve Türkiye’deki meclis oylamalarının ardından üyelik sürecinin yakında tamamlanacağını düşünüyoruz. Budapeşte’deki meclisten olumlu bir cevap almayacağımıza işaret eden bir bulgu yok” dedi.

27 Eylül’de Slovakya parlamentosunun Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine onay vermesinin ardından iki ülkenin NATO’ya üyeliğini kabul etmeyen sadece Türkiye ve Macaristan kaldı.

İsveç’ten Türkiye’ye mektup

İsveç ayrıca, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir mektubu Türkiye’ye gönderdi.

Reuters’ın aktardığına göre, 6 Ekim tarihli iki sayfalık mektupta İsveç’in haziranda Madrid’de varılan anlaşmanın ‘uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu’ göstermek için attığı adımlara dair 14 örnek yer alıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık olarak Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadelede adımlar atacaklarını belirtmişti.