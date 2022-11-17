Macaristan da onaylıyor: İsveç ve Finlandiya, NATO için Türkiye’yi bekleyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın özel kalemi, ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’den önce onaylayacağını söyledi. Böylelikle, iki ülkenin üyeliğini onaylamayan tek ülke Türkiye kalacak.

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO bayrakları. Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti. Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi ulusal meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylama başlamıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor.

27 Eylül’de Slovakya iki ülkenin üyeliğini onaylamıştı. Böylelikle, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini onaylamayan sadece Türkiye ve Macaristan kalmıştı.

Macaristan Başbakanı Orban’ın özel kalemi, ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’den önce onaylayacağını dile getirdi. İki ülkenin üyeliğinin onaylanması için gereken yasa Macaristan parlementosuna sunuldu ama henüz oylanmadı.

Macaristan da onaylarsa, iki ülkenin üyeliğini onaylamayan tek ülke Türkiye olacak.

Türkiye, süreç boyunca iki ülkeyi ‘üyeliklerini kabul etmemekle’ tehdit etmişti. İsveç, Finlandiya ve NATO yetkilileri, sürecin devamı için Türkiye’yi ziyaret etmişti. İsveç, taahhütlerini yerine getirdiğine dair Türkiye’ye bir ‘motivasyon mektubu’ bile göndermişti.