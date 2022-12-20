İmamoğlu, ‘oyuna girmek için teknik direktörü’ bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından başlayan adaylık tartışmalarına değindi.

İmamoğlu, kendini ‘rakip takımın karşısında oyuna sokulacak bir oyuncu’ olarak gördüğünü kaydederek, “Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum” dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verilen karar hakkındaki fikrini merak ettiğini söyledi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Ben değil, toplum merak ediyor. Sayın cumhurbaşkanı çıkıp fikrini açıkça paylaşsın. ‘Evet bu karar doğrudur’ da diyebilir, ‘Bu karar yanlıştır ve istinaftan dönmelidir’ de diyebilir. Ama net olsun. Top çevirmesin. Çünkü ben mertçe bir mücadele istiyorum. O da böyle bir mertçe mücadele istiyorsa bunu söylesin.”

‘Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz’

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında rakip olarak mı görüyorsunuz” sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

*Fatih bey, ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan’ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ve işin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday, o kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları bugünse pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek.

‘Skoru değiştirebilecek oyuncuyu sakatladılar’

*Bu zenginlik artık muhalefet tarafında var. Tek seçeneğe mahkum olan iktidar tarafı artık muhalefet değil. Benim söylemek istediğimse şu. Rakibin oyuna girme ve skoru değiştirme gücüne sahip oyuncularından biri maç öncesi yolda, maça gelirken ve üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken sakatlamasınlar.

*Yolda otomobille çarpıp oyun dışı bırakmayı içlerine sindiriyorlar mı, sindiremiyorlar mı bunu söylesinler! Rakibin bir oyuncusunu, saha dışında sakatlayıp oyun dışı bırakmayı doğru buluyorlar mı, bulmuyorlar mı bunu açıkça halka anlatsınlar. Mertçe bir mücadele istiyorlar mı, istemiyorlar mı ben bunu merak ediyorum. Tam fikirlerini duymak istiyorum…

‘Sahaya çıkarılacak bir oyuncuyum’

*Yoksa tabii ki, kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net.