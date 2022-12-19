İmamoğlu’nun katılacağı CHP grup toplantısında hedef ‘birliktelik mesajı’

ALTAN SANCAR

Diken’e konuşan kaynakların aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ortak karar sonucu katılacağı grup toplantısıyla kamuoyuna ‘güçlü bir birliktelik’ mesajı verilecek.

Fotoğraf: CHP

CHP kaynaklarının aktardığına göre İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak sonrası Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yoğun bir görüşme trafiği var.

Diken’e bilgi veren partililer, iki ismin 14 Aralık’tan bu yana neredeyse her gün telefonla görüştüklerini söyledi. 17 Aralık’ta İstanbul’da günün erken saatlerinde kahvaltılı bir toplantıda görüşen ikili, ardından çeşitli etkinliklere katılmıştı. O günden bu yana iki isim arasında diyalog daha da sıkılaştı.

Bu görüşme trafiğinde CHP’nin bazı ‘önemli’ isimleri de etkili. İkisi arasında koordinasyon sağlayan ve kolaylaştırıcı rol üstlenen isimler de bulunuyor. Bu isimler de partideki etkili kişilerle anlık irtibatta. Kaynaklar, tüm bu gelişmelerin iki tarafın da onayıyla sağlandığının altını çiziyor.

Buna göre Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da bu iletişim yoğunluğu sonucunda, ‘güçlü bir birliktelik mesajı vermenin güzel olacağı’ fikrinde ortaklaştı. Bunun üzerine bu mesajın nerede verilebileceği üzerinde duruldu.

İmamoğlu’nun CHP’li olduğu vurgulanacak

İki ismin ya grup toplantısında ya da Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği Antalya’da bu mesajı verebileceği ikiliye iletildi. Bunun üzerine bu görüntünün ‘tüm CHP’lilerin de katılacağı grup toplantısında’ olması üzerinde mutabık kalındı. Bunun üzerine de İmamoğlu grup toplantısına katılmak üzere hazırlandı.

Diken’e bilgi veren partililere göre kurulan iletişimle seçimlere gidilirken ‘hem partinin tek vücut olması sağlanıyor hem de İmamoğlu’nun bir CHP’li olduğu ve CHP’nin geleceğinde büyük öneme sahip olduğu’ vurgulanmak isteniyor.

Ne olmuştu?

Aralık başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceklerini söylemişti.

Bu sözlere yanıt niteliğinde ilk açıklamaysa Diken’e konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak’tan gelmişti. Toprak ‘her partinin kendi içerisinden aday belirlemesinin doğal olduğunu ve partilerin birbirlerinin iç işlerine karışmayacağını’ belirtmişti.

Ankara’da bugün televizyon temsilcilerine konuşan Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözleriyle ilgili “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” demişti.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “Adaylık konusunda kararı ‘altılı masa’ verecek. Onların iradeleri dışında bir şey söylemem. Altı lider ‘Aday sizsiniz’ derse elbette adayım” dedi.