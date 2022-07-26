Kulis: CHP’de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesin; İmamoğlu ‘gelecek vadediyor’

ALTAN SANCAR

CHP’den edinilen bilgilere göre partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında ‘buzlar eridi.’ CHP’de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılırken partililere göre artık söz Kılıçdaroğlu ve ‘altılı masa’daki liderlerde.

Fotoğraf: CHP

CHP’de uzun süre devam eden adaylık tartışmalarının sona erdiği belirtiliyor. Partinin kurmaylarına göre, Kılıçdaroğlu adaylığı istiyor ve parti içinde buna itiraz yok.

Parti içinde uzun süre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun arasında adaylık konusunda anlaşmazlık olduğu iddia edilmişti. İmamoğlu’nun da adaylığa sıcak baktığı, parti içinden bir grubun da buna destek verdiği belirtilmişti.

Gelinen aşamada İmamoğlu’yla Kılıçdaroğlu arasında İstanbul’daki sel sonrası ‘sorunların aşıldığı’ öğrenildi.

İmamoğlu’nun sel sırasında İstanbul’da olmaması eleştiri konusu olmuştu. CHP liderininse bu tartışmalarda İmamoğlu’na destek verdiği, kendisini aradığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede İmamoğlu’na ‘yönetim tarzını beğendiğini, kendisi başında olmadan ekiplerin çalışmasının kıymetli olduğunu’ aktardığı öğrenildi. İmamoğlu, CHP liderine desteği nedeniyle teşekkür ederken, Kılıçdaroğlu da görüşme sonrası da bu fikirlerini basınla de paylaşma kararı aldı.

Görüşmenin ardından da ikili arasında ‘buzlar erimeye’ başladı. İmamoğlu’nun da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına desteğini ‘farklı noktalarda sunduğu’ öğrenildi.

‘Kılıçdaroğlu kazanacağından emin’

Diken’e bilgi veren Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden birine göre parti içinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı artık tartışmasız.

Buna göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için ‘önemli bir isim olarak yerini korurken, siyasi açıdan gelecek vadediyor.’

Kurmaya göre, Kılıçdaroğlu da adaylığı istiyor ve kazanacağına emin. Partinin tüm kurmayları ve organları da bu adaylık konusunda genel başkanlarının arkasında.

Parti ve Kılıçdaroğlu adaylığı istiyor olsa da son söz ‘altılı masa’ toplantıları sonucunda söylenecek.

‘Kılıçdaroğlu koltuktan ayrılırsa İmamoğlu en güçlü isim’

CHP’li ismin İmamoğlu’nun geleceği hakkında da bir öngörüsü var. İmamoğlu’nu, CHP liderinin ‘en değer verdiği projelerinden biri‘ olarak tanımlıyor:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanımız, Kemal beyin ilk günden bu yana gözde isimleri arasında. En değer verdiği projelerinden biri diyebilirim. İlelebet belediye başkanlığı koltuğunda olmayacak elbette. Kendisi için rahatlıkla söyleyebilirim ki genel başkanımız bir gün bu koltuktan ayrılmayı kararlaştırırsa en güçlü adaylardan biri olacaktır. Fakat bunları konuşmak için erken. Geçiş sürecinde partimizin de güçlenmesi için kongreye kadar Kemal bey koltuğunda olacaktır.”