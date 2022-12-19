İmamoğlu, CHP grup toplantısına katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yarın CHP grup toplantısına katılacak.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.

Karardan sonraysa kamuoyunda ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu’nun siyasi serüveninin Erdoğan’a benzerliği ve kararın siyasiliği gibi konularda tartışma çıkmıştı.

Halk TV programcısı İsmail Saymaz ‘Konuşmasak Olmaz’ programında Halk TV Program Koordinatörü İpek Özbey’den gelen bilgiyi paylaştı. Buna göre İBB Başkanı İmamoğlu, yarın CHP’nin grup toplantısına katılacak.

Aralık başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceklerini söylemişti.

Bu sözlere yanıt niteliğinde ilk açıklamaysa Diken’e konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak’tan gelmişti. Toprak ‘her partinin kendi içerisinden aday belirlemesinin doğal olduğunu ve partilerin birbirlerinin iç işlerine karışmayacağını’ belirtmişti.

Ankara’da bugün televizyon temsilcilerine konuşan Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözleriyle ilgili “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” demişti.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “Adaylık konusunda kararı ‘altılı masa’ verecek. Onların iradeleri dışında bir şey söylemem. Altı lider ‘Aday sizsiniz’ derse elbette adayım” dedi.