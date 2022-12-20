Ekonomist hesapladı: Memur ve emekli, bu yıl bir maaş ‘eksik’ aldı

Nasıl Bir Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş’ın hesabına göre, geçen yıl aralıkta 10 bin lira maaşı olan bir memur 2022’nin tümünde enflasyona göre 13 bin lira kayba uğradı.

Memur ve emekli, enflasyon etkisiyle bir maaş eksik aldı. (AA)

Memur ve memur emeklilerine ocakta aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki altı ayda kaydedilen enflasyon artışına göre zam yapılıyor.

Buna göre yılbaşında memur ve memur emeklilerinin maaşı ‘klasik hesapla’ yaklaşık yüzde 20 ‘iyileştirilecek.’

Ekonomi yazarı Aktaş, maaşların altı ayda bir fark ödenerek enflasyonla eşitlenmesine rağmen aradaki aylarda uğranan kayıpların biriktiğine dikkat çekti.

10 bin lira alan bir kişi baz alınarak yapılan hesaba göre, memur ve memur emeklileri bu yılın ilk altı ayı toplamında enflasyon artışına kıyasla tam 11 bin 506 lira eksik maaş aldı. Hesaplama gıda enflasyonuna göre yapıldığında eksik maaş tutarı 14 bin lirayı da aşıyor.

Aktaş, hesaba ilişkin tabloları paylaştı.

Bu yıl aralıktaki enflasyon artışının yüzde 3, gıda maddelerindeki fiyat artışının yüzde 5 olacağı varsayımına göre ikinci yarıda uğranacak kayıp TÜFE’ye göre yaklaşık 2 bin lira, gıda enflasyonuna göre 7 bin lira.

Yani şu durumda geçen yılın aralık ayında 10 bin lira maaşı olan bir memur 2022’nin tümünde TÜFE’ye göre 13 bin, gıda enflasyonuna karşı 22 bin lira kayba uğramış olacak.

Aktaş, bu hesaplamada bir üst vergi dilimine girmekten ötürü net maaşta ortaya çıkan gerilemenin dikkate alınmadığını söyledi. Ekonomi yazarına göre bu kayıpların telafisine göre zam ve enflasyon farkı toplamının en az yüzde 40 olması gerekiyor.