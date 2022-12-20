Akşener, Kılıçdaroğlu’nun önerisini ‘başbakanlık için’ reddetmiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçilmesi planlanan yeni sistemde parti liderlerinin ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi önerisini reddettiği ve bunun gerekçesinin “Ben başbakan olacağım” çıkışı olduğu öne sürüldü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ortaya attığı ve parti liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını öngören ‘eşgüdüm kurulu’na da masada sıcak bakılmadığı gelen kulisler arasında.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ‘altılı masa’nın geçen toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “Parti liderleri olarak hepimiz milletvekilliğinden feragat edelim ve seçilecek kişinin yanında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev üstlenelim” önerisinde bulundu.

Ama İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in bu öneriye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

‘Altılı masa’nın planladığı anayasa değişikliğiyle ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’e geçildiğinde, seçilmiş cumhurbaşkanı, yine seçilmiş parlamento içinden başbakanı atayacak.

Sarıkaya’nın İYİ Parti kaynaklarından aktardığına göre Akşener’in buna karşı çıkışının nedeni de baştan beri ortaya koyduğu “Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa talibim“ hedefinden vazgeçmek zorunda olması.

Karamollaoğlu’nun önerdiği sistem

Bu tartışmaların ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, daha önce basına duyurduğu ‘eşgüdüm kurulu’ formülünü masaya önerdi.

Sarıkaya’ya göre diğer liderler bunun ‘Anayasa dışı bir yönetim erki oluşturmak’ anlamına geleceğini belirterek sıcak bakmadı ve üzerinde biraz daha çalışılması kararına varılıp konu kapatıldı.

‘Nasıl yöneteceğiz’ başlığı altında üretilen bir ara formül konuşulduğu da edinilen kulisler arasında.

Sarıkaya’ya göre uygulanmakta olan sistem uyarınca parti liderleri milletvekili seçilecek, ardından ‘cumhurbaşkanlığı yardımcılığı’ için istifalarını verecek.

Genel başkanlar bu durumda da oy kullanma haricinde, milletvekilleri gibi TBMM’de partisinin grup toplantılarına katılarak konuşabilecek.

Ama milletvekilliğinden istifalarını verdikleri için, yeni sisteme geçtiklerinde ‘başbakan’ olarak atanamayacak.

Anayasa değişirken geçici bir maddeyle ‘cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlık için milletvekilliğinden istifa edenler, milletvekilliği hakkını yeniden kazanırlar’ hükmünü getirerek bu durumun aşılması amaçlanacak.

Böylece genel başkanların Meclis’e dönüşleri sağlanırken, hükümet kurma görevini üstlenmelerinin de önü açılacak.

Sarıkaya’ya göre geçiş sürecinde parti başkanları, cumhurbaşkanlığı yönetim erkinin içinde görev üstlenirken, sonrasında da başbakan olarak hükümet kurma hakkını kaybetmeyecek.