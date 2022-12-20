Tanju Özcan, CHP’den uzaklaştırılmasını HDP’ye yıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye hakaret ettiği ve küfür ederek tokat atan polisi tebrik ettiği tweet’leri sildi.

HDP’yi hedef almaya devam eden Özcan, CHP’den uzaklaştırılması hakkında, “Ben HDP istiyor diye atıldım bu partiden” dedi.

Tanju Özcan Fatih Potakal’a konuştu. (YouTube)

Ayrımcı ve cinsiyetçi sözleri nedeniyle CHP’den bir yıllığına uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, polisin tokat attığı HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’yü hedef göstererek hakaret etmiş, tokat atan polisi de tebrik etmişti.

Özcan, gelen tepkilerin ardından Encü’ye hakaret tweet’ini sildi. Tweet’leri sildikten sonra gazeteci Fatih Portakal’ın yayınına çıkan Özcan, polis şiddetini savunmaya devam ederek, “Duygusal anıma geldiği için öyle tweet’ler attım” dedi.

‘Polisi anlamak lazım’

Özcan tokat atan polis hakkında da şunları söyledi: “Polis insani duygularına yenik düşmüş olabilir. Duygusal tepki olarak görüyorum. Polis kardeşimizi anlamak lazım. Refleks sonucu bunu yapıyor. HDP’liye normal vatandaş gözüyle bakamıyor.”

HDP’yi ‘terör örgütünün sözcüsü’ olarak gördüğünü söyleyen Özcan, partisinden ihraç edilmesini de HDP’ye yıktı.

Özcan şunları söyledi: “Ben partiden niye atıldım Fatih bey, ben HDP istiyor diye atıldım bu partiden, bir yıllığına da olsa. HDP’nin milletvekilleri de eş başkanları da ‘Bu faşist ve ırkçıyı atmadığınız sürece bizimle helalleşemezsiniz’ demiş.”

Bu sözler üzerine Portakal, Özcan’a, “Bu konuda somut deliliniz var mı, paylaşabilir misiniz” diye sordu.

Özcan HDP’li vekillerin konuşmalarını örnek göstererdi: “Açıklamalar eş genel başkanlarının söylediği, Kocaeli milletvekilinin (Ömer Faruk Gergerlioğlu) defalarca söylediği, sığınmacılarla ilgili söylemlerimden dolayı… ‘CHP, bu ırkçı ve faşisti partiden atmadan HDP’yle helalleşemez’ cümlesini defalarca kullandılar.”

Hakaret ve ırkçı ifadeler

Özcan, 16 Mayıs’ta belediye meclisindeki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti. Bu söylemler, disipline sevk gerekçesi olarak öne sürülmüştü. Özcan ayrıca göçmenlere yönelik ırkçı söylem ve uygulamalarını sürdürüyor.

26 Eylül’de CHP Yüksek Disiplin Kurulu, ‘toplumda ayrımcılık yaptığı ve bu doğrultuda açıklamalarda bulunduğu‘ gerekçesiyle Özcan hakkında bir yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

CHP disiplin yönetmeliğine göre geçici çıkarma cezası verilecek durumlar şöyle:

*Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak

*Parti içinde ve toplumda her türlü ayrımcılık yapmak, bu doğrultuda açıklamalarda bulunmak

*Gizli yapılması ve gizli kalması kararlaştırılan toplantılardaki konuşmaları açıklamak

*Parti çalışmalarında üyelere eylemli saldırıda bulunmak, parti düzenini bozmak, çalışmaları aksatmak