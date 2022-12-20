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Yaramazlara biraz batar!

Tanju Özcan’dan saldırıya uğrayan HDP’li Encü’ye hakaret, polise tebrik

Ayrımcı ve cinsiyetçi sözler sarf ettiği gerekçesiyle CHP’den bir yıllığına uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, polisin tokat attığı HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’yü hedef göstererek hakaret etti. 

Tokat atan polisi de kutlayan Özcan’a Encü’den tepki geldi.


Tanju Özcan, Ferhat Encü'ye hakaret etti. (AA)
Tanju Özcan, Ferhat Encü’ye hakaret etti. (AA)

HDP’nin Kadıköy’de hasta tutukluların serbest bırakılması için düzenlemek istediği yürüyüş engellenmiş ve HDP’li Encü buna tepki gösterince bir polis amiri Encü’ye tokat atmıştı.

Saldırının görüntüleri yayılırken muhalefet partileri liderleri de dahil birçok kişi tepki gösterdi.

Ancak Tanju Özcan Twitter’dan yayınladığı mesajda, “Şimdi Fox haberi izliyorum. Bir komiser HDP il başkanına tokat atmış. Adam az bile yapmış. Polisi itmek nedir? HDP İl Başkanı olman sana ayrıcalık mı sağlıyor… Terörü lanetlemediğiniz her gün benim size hep bir sözüm olacak. PKK’nın sözcüleri, bu arada kına geldi mi?” diye yazdı.

Ardından, “Valilik inceleme başlatmış. O polis görevinden alınır ya da sürülürse bu devletin geri adım attığını gösterir” şeklindeki yorumu alıntılayan Özcan, Encü’ye hakaret ederek şu sözleri sarf etti: “Kardeşim; Halep oradaysa arşın burada. Kimsenin polisimizi aşağılamaya çalışmasına izin vermeyiz. Tokadı yiyen o gavat HDP İl başkanı savundukları o terörist örgütün kaç askeri ve polisi hain tuzakla şehit düşürdüğünü hiç düşündü mü? Türk Polisi Türk milletinin polisidir.”

Encü’den yanıt

Ardından Özcan’a yanıt veren Encü, şunları yazdı: “Ergenekon terör örgütünün artığı, ulusalcı faşist sadece gönlün körelmemiş, gözlerinde körmüş.”

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